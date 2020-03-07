В Porsche объяснили мощность нового 911 Turbo S

По его словам, увеличение мощности на 20 или 30 лошадиных сил не принесло бы заметных результатов. Кроме того, инженер отметил и увеличение крутящего момента до 800 Нм, что на 50 больше, чем у модели прежнего поколения. Результат, по словам Валлизера, «действительно впечатляет». С места до 100 километров в час новый Porsche 911 Turbo S разгоняется за 2,7 секунды (на 0,2 быстрее предшественника), до 200 километров в час — за 8,9 секунды. Максимальная скорость самого быстрой модели поколения 992 составляет 330 километров в час. Снаружи новый 911 Turbo S можно узнать по расширенным на 45 миллиметров спереди и на 20 миллиметров сзади колёсным аркам, выдвижному переднему спойлеру и увеличенному антикрылу.