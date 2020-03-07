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7 марта, 12:00

В Porsche объяснили мощность нового 911 Turbo S

Суперкар не просто так стал мощнее на 70 лошадиных сил

Александр Пономарев
Главный инженер проекта Porsche 911 Франк-Штеффен Валлизер рассказал, почему Turbo S нового поколения настолько прибавил в мощности.

Porsche 911 Turbo S поколения 992 получил новый оппозитный мотор, оборудованный парой турбокомпрессорами с изменяемой геометрией, пьезофорсунками и перепускными клапанами с электроприводом. Инженеры пересмотрели и точки забора воздуха теперь их четыре, а вдобавок у воздуховодов увеличили сечение и уменьшили сопротивление потоку. В результате 3,8-литровый битурбомотор развивает 650 лошадиных сил на 70 больше, чем у предшественника, что является абсолютным рекордом за всю историю версии 911 Turbo и Turbo S. В интервью изданию Road and Track главный инженер проекта Porsche 911 Франк-Штеффен Валлизер объяснил, что столь заметная прибавка в мощности для нового Turbo S была необходима, «чтобы водители действительно могли почувствовать разницу».

По его словам, увеличение мощности на 20 или 30 лошадиных сил не принесло бы заметных результатов. Кроме того, инженер отметил и увеличение крутящего момента до 800 Нм, что на 50 больше, чем у модели прежнего поколения. Результат, по словам Валлизера, «действительно впечатляет». С места до 100 километров в час новый Porsche 911 Turbo S разгоняется за 2,7 секунды (на 0,2 быстрее предшественника), до 200 километров в час за 8,9 секунды. Максимальная скорость самого быстрой модели поколения 992 составляет 330 километров в час. Снаружи новый 911 Turbo S можно узнать по расширенным на 45 миллиметров спереди и на 20 миллиметров сзади колёсным аркам, выдвижному переднему спойлеру и увеличенному антикрылу.