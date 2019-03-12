Porsche впервые покажет публике концепт современного 917

Мировая премьера Porsche 917 состоялась ровно 50 лет назад, 12 марта 1969 года, на автосалоне в Женеве. Первый экземпляр спортпрототипа — 917-001 — соответствовал действующему в то время техрегламенту Группы 4 и под номером 23 выступал в «24 часах Ле-Мана», где, в 1970-м, одержал свою первую победу.
Именно этот автомобиль Porsche восстановила и привезла на Женевский автосалон в этом году. Реставрация спортпрототипа заняла больше года. К ней привлекли инженеров музея Porsche, бывших техников из Цуффенхаузена и Вайссаха, а также партнеров компании. Обязательным условием было использовать по возможности оригинальные материалы, сверяясь с архивными чертежами и фотографиями. Для возвращения первоначального облика участникам проекта потребовалась напечатать на 3D-принтере передние и задние кузовные панели , а также восстановить заднюю секцию алюминиевой пространственной рамы.
Всего на выставке Colours of Speed – 50 Years of the 917 будет представлено 14 экспонатов. Суммарная мощность их двигателей составит 7795 лошадиных сил.