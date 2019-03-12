Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12 марта, 9:54

Porsche впервые покажет публике концепт современного 917

Кроме того, компания восстановила первый экземпляр легендарного спортпрототипа

На специальной выставке Colours of Speed – 50 Years of the 917 компания Porsche впервые покажет публике современную интерпретацию легендарного спортпрототипа с индексом 917. Шоу-кар, разработанный небольшой группой дизайнеров и инженеров, будет экспонироваться вместе с десятью экземплярами классической ле-мановской модели.

Мировая премьера Porsche 917 состоялась ровно 50 лет назад, 12 марта 1969 года, на автосалоне в Женеве. Первый экземпляр спортпрототипа — 917-001 — соответствовал действующему в то время техрегламенту Группы 4 и под номером 23 выступал в «24 часах Ле-Мана», где, в 1970-м, одержал свою первую победу.

Загрузка...

Именно этот автомобиль Porsche восстановила и привезла на Женевский автосалон в этом году. Реставрация спортпрототипа заняла больше года. К ней привлекли инженеров музея Porsche, бывших техников из Цуффенхаузена и Вайссаха, а также партнеров компании. Обязательным условием было использовать по возможности оригинальные материалы, сверяясь с архивными чертежами и фотографиями. Для возвращения первоначального облика участникам проекта потребовалась напечатать на 3D-принтере передние и задние кузовные панели , а также восстановить заднюю секцию алюминиевой пространственной рамы.

Всего на выставке Colours of Speed – 50 Years of the 917 будет представлено 14 экспонатов. Суммарная мощность их двигателей составит 7795 лошадиных сил.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...