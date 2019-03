Porsche впервые покажет публике концепт современного 917

На специальной выставке Colours of Speed – 50 Years of the 917 компания Porsche впервые покажет публике современную интерпретацию легендарного спортпрототипа с индексом 917. Шоу-кар, разработанный небольшой группой дизайнеров и инженеров, будет экспонироваться вместе с десятью экземплярами классической ле-мановской модели.