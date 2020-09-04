Подержанный Porsche 918 Spyder продают в России за 99 миллионов рублей

В движение Porsche 918 Spyder приводит гибридная силовая установка на базе 4,6-литровой атмосферной «восьмёрки» и пары электромоторов, суммарная отдача которых составляет 887 лошадиных сил. С места до «сотни» супергибрид разгоняется за 2,6 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 345 километров в час.
Данный экземпляр изначально был предназначен для Саудовской Аравии. Согласно объявлению, он укомплектован спортивными креслами-ковшами, керамическими композитными тормозными колодками, а также лифт-системой, которая позволяет приподнять переднюю часть кузова для проезда лежачих полицейских.
Фото: auto.ru
918 Spyder выпускался в период с 2013 по 2015 год. На старте продаж модель можно было купить за миллион евро или 89 миллионов рублей по нынешнему курсу.
В начале августа на той же площадке разместили объявление о продаже одного из самых дорогих Lamborghini Urus в мире: кроссовер, доработанный российским тюнинг-ателье SCL Global Concept, оценили в 29,5 миллиона рублей. Данный экземпляр отличался от стандартного Urus спортивным обвесом, 24-дюймовыми колёсами с низкопрофильной резиной и наличием мультимедийной системой для задних пассажиров с дисплеями в спинках передних кресел.