Подержанный Porsche 918 Spyder продают в России за 99 миллионов рублей

В движение Porsche 918 Spyder приводит гибридная силовая установка на базе 4,6-литровой атмосферной «восьмёрки» и пары электромоторов, суммарная отдача которых составляет 887 лошадиных сил. С места до «сотни» супергибрид разгоняется за 2,6 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 345 километров в час.

Данный экземпляр изначально был предназначен для Саудовской Аравии. Согласно объявлению, он укомплектован спортивными креслами-ковшами, керамическими композитными тормозными колодками, а также лифт-системой, которая позволяет приподнять переднюю часть кузова для проезда лежачих полицейских.