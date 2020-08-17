Эксклюзивный карбоновый Porsche оценили в 130 миллионов рублей

Porsche 935 представляет собой спецверсию гоночного болида 911 GT2 RS. Хардкорное купе разработано исключительно для трековых гонок. Всего с конвейера немецкого автопроизводителя должно сойти 77 подобных суперкаров. Однако данная модель отличается специальной опцией: каркас кузова купе выполнен из алюминия и стали, а все внешние — из неокрашенного углеволокна. Благодаря карбоновым компонентам масса автомобиля составляет всего 1380 килограммов.

Интерьер Porsche 935 по большей части также выполнен из композитных материалов. В салоне установлен гоночный «ковш», приборная панелью с большим экраном и карбоновый руль с кнопкой ограничения скорости. Кроме того, автомобиль оснащен дополнительным каркасом безопасности и кондиционером.