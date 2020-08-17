Эксклюзивный карбоновый Porsche оценили в 130 миллионов рублей

Porsche 935 представляет собой спецверсию гоночного болида 911 GT2 RS. Хардкорное купе разработано исключительно для трековых гонок. Всего с конвейера немецкого автопроизводителя должно сойти 77 подобных суперкаров. Однако данная модель отличается специальной опцией: каркас кузова купе выполнен из алюминия и стали, а все внешние — из неокрашенного углеволокна. Благодаря карбоновым компонентам масса автомобиля составляет всего 1380 килограммов.
Интерьер Porsche 935 по большей части также выполнен из композитных материалов. В салоне установлен гоночный «ковш», приборная панелью с большим экраном и карбоновый руль с кнопкой ограничения скорости. Кроме того, автомобиль оснащен дополнительным каркасом безопасности и кондиционером.
Под капотом заднеприводного суперкара установлен 3,8-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 700 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. В паре с агрегатом работает семиступенчатая роботизированная коробка передач. В настоящий момент карбоновый Porsche 935 оценили в 1 450 000 евро (примерно 127 000 000 рублей по текущему курсу). Главным условием приобретения эксклюзивного суперкара является вывоз его за пределы Германии. Продавец планирует отправить редкое купе на Ближний Восток или в Россию.
Впервые карбоновый Porsche 935 представили в июне прошлого года. Тогда же сообщалось, что помимо «голого» кузова, модель за дополнительную плату можно окрасить в ливрею Martini. Как раз суперкар с подобным окрасом появился в продаже в начале июня этого года. Продавец, владевший уникальным купе в течение четырех месяцев, так и не проехал на нем ни разу. В связи с чем выставил автомобиль на аукцион Sotheby’s. За эксклюзивную модель он планировал выручить до 1 375 000 евро, что эквивалентно 120 миллионам рублей.