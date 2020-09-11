Легендарный «дакаровский» Porsche пустят с молотка

Для ралли «Париж-Дакар» 1985 года компания Porsche построила три экземпляра 959. Все автомобили хранятся в частных коллекциях. Выставленный на продажу экземляр в 2014 году приобрел коллекционер из США. Именно на этом «Порше» выступал в 1985 году легендарный бельгийский автогонщик Жаки Икс. В тот раз экипажу не удалось завершить гонку, их автомобиль сошел с трассы после удара о камень.