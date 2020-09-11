Легендарный «дакаровский» Porsche пустят с молотка

Для ралли «Париж-Дакар» 1985 года компания Porsche построила три экземпляра 959. Все автомобили хранятся в частных коллекциях. Выставленный на продажу экземляр в 2014 году приобрел коллекционер из США. Именно на этом «Порше» выступал в 1985 году легендарный бельгийский автогонщик Жаки Икс. В тот раз экипажу не удалось завершить гонку, их автомобиль сошел с трассы после удара о камень.
По словам владельца аукциона, последствия аварии удалось устранить еще в 2015 году. Однако предыдущий хозяин Porsche намерено не стал восстанавливать многочисленные поврежения кузова, полученные спорткаром в ходе гонки. Пробег раллийного автомобиля составляет 7 000 километров. После «Дакара» машина участвовала в многочисленных выставках, в том числе на мероприятии The Porsche Effect в знаменитом музее Петерсена, посвященном 70-летию марки.
Раллийный Porsche 959 построили на базе доработанного купе 911 SC. Его оснастили двигателем от 911 Carrera объемом 3,2 литра, который выдавал около 230 сил, 400 лошадиных сил, и шестиступенчатой «механикой». Кроме того, специально для гонки модель оборудовали усиленной подвеской, системой полного привода и 200-литровым топливным баком. Из салона автомобиля удалили всё лишнее и установлены гоночные сиденья Recaro со спортивными ремнями безопасности.
Стоимость уникального Porsche 959 продавец обещает сообщить при личном запросе.
В июле 2018 году на аукционе RM Sothebys впервые выставляли на продажу «дакаровский» Porsche 959. Гоночный автомобиль, которым управляли пилоты Рене Метж и Доминик Лемойн, удалось продать за 5 945 000 долларов (примерно 445 миллионов рублей по текущему курсу).