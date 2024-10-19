«Хардкорный» Porsche 911 GT3 пережил рестайлинг, сильно подорожав

Главные технические доработки связаны со стремлением продлить жизнь «атмосфернику» без ущерба производительности. Porsche поработала над выхлопной системой: появилось два сажевых фильтра и четыре каталитических нейтрализатора! Чтобы не потерять в отдаче, установлены распредвалы от GT3 RS и другие масляные радиаторы, доработан впуск. Мощность отстояли (те же 510 лошадиных сил), а крутящий момент снизился на 20 Нм (до 450 Нм).