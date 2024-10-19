«Хардкорный» Porsche 911 GT3 пережил рестайлинг, сильно подорожав«Трековая» версия обновлена раньше времени и получила невиданные опции
Главные технические доработки связаны со стремлением продлить жизнь «атмосфернику» без ущерба производительности. Porsche поработала над выхлопной системой: появилось два сажевых фильтра и четыре каталитических нейтрализатора! Чтобы не потерять в отдаче, установлены распредвалы от GT3 RS и другие масляные радиаторы, доработан впуск. Мощность отстояли (те же 510 лошадиных сил), а крутящий момент снизился на 20 Нм (до 450 Нм).
С новым выхлопом Porsche 911 GT3 прибавил почти полцентнера: снаряженная масса купе с «механикой» — 1462 килограмма. Коробки передач перенастроены, чтобы сохранить динамику разгона, но в ущерб «максималке»: она снизилась на семь км/ч. Впрочем, в абсолютных величинах потери невелики: максимальная скорость 311-313 км/ч, разгон 0-100 — 3,4 или 3,9 секунды (в зависимости от типа трансмиссии).
я выбрал вместо рекламы.
Также Porsche доработала подвеску, применив на «младшем» GT3 решения от дореформенного GT3 RS. С рестайлингом изменились бамперы, светотехника и интерьер, причём передняя панель почти такая же как у обычных «девятьсот одиннадцатых», различается только графика и механизм запуска двигателя. Зато появились новые опции: пакет Weissach с облегченным элементами, полукаркасом безопасности и карбоновыми креслами, а также магниевые колёса.
За новшества придётся переплатить: стартовая цена в США увеличилась со 184 550 до 224 495 долларов или на 21,5 процента! И это без учёта опций: с пакетом Weissach, нестандартными дисками и прочими «допами» можно без проблем преодолеть планку четверть миллиона долларов. По традиции в линейке есть комфортный пакет Touring с выдвижным задним антикрылом и кожаным салоном.