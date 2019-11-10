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18:59

Porsche впервые показал новый 911 Turbo на официальных снимках

Фотографии прототипов Porsche 992 Turbo разместили в социальных сетях

© Porsche
Компания Porsche разместила в Instagram-аккаунте первые фотографии купе и кабриолета 911 Turbo в кузове 992. Более производительные версии не раскрыты полностью: заднюю часть спорткаров скрывает лёгкая маскировочная плёнка, отсутствуют изображения интерьера и технические характеристики.

С момента дебюта Porsche 911 восьмого поколения прошёл почти год, и автопроизводитель из Штутгарта решил подогреть интерес потребителей к выходу топовых «гражданских» модификаций Turbo и Turbo S. Три предсерийных прототипа 992 Turbo с двумя типами кузова «засветили» в ходе испытаний во французской Ницце. Около кабриолета 992 Turbo для пресс-службы позирует тест-пилот Porsche Йорг Бергмейстер.

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Вероятно, внешность серийного 992 Turbo будет несколько отличаться от прототипов: спорткар получит иначе оформленную выхлопную систему, оригинальные бампера, спойлер, передний сплиттер и диффузор. Также Turbo-версии будут отличаться от линейки Carrera колёсными дисками с «гоночным» креплением одной гайкой и более эффективными углеродо-керамическими тормозами с жёлтыми суппортами.

Ожидается, что 992 в версии Turbo будет оснащаться 3,8-литровым шестицилиндровым битурбомотором мощностью свыше 600 лошадиных сил, 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом. На версии Turbo S прогнозируется отдача на уровне 650 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, однако эти характеристики не подтверждены.

Porsche обещает представить 992 Turbo следующей весной. Вероятно, в течение полугода до премьеры Turbo-исполнений гамма «девятьсот одиннадцатых» пополнится другими модификациями: на очереди версия Targa и семейство новых 911 GTS.

Пока Porsche 992 можно заказать в кузовах купе и кабриолет в исполнениях Carrera, Carrera S, Carrera 4 и Carrera 4S. Цены в России стартуют с отметки 7 миллионов 226 тысяч рублей.