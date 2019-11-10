Porsche впервые показал новый 911 Turbo на официальных снимках

Вероятно, внешность серийного 992 Turbo будет несколько отличаться от прототипов: спорткар получит иначе оформленную выхлопную систему, оригинальные бампера, спойлер, передний сплиттер и диффузор. Также Turbo-версии будут отличаться от линейки Carrera колёсными дисками с «гоночным» креплением одной гайкой и более эффективными углеродо-керамическими тормозами с жёлтыми суппортами.

Ожидается, что 992 в версии Turbo будет оснащаться 3,8-литровым шестицилиндровым битурбомотором мощностью свыше 600 лошадиных сил, 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом. На версии Turbo S прогнозируется отдача на уровне 650 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, однако эти характеристики не подтверждены.