Поскольку перспектива тотального запрета автомобилей с двигателем внутреннего сгорания становится всё более реальной, одни производители занимаются разработкой электрокаров, а другие думают, как продлить жизнь машинам с привычными нам силовыми установками. Некоторые, впрочем, считают, что одно другому не мешает: как рассказал в интервью изданию Hagerty глава марки Оливер Блюм, кроме выпуска электромобилей Porsche инвестирует в синтетическое топливо. Это необходимо, чтобы продлить срок эксплуатации классическим моделям, около 70% которых, по словам топ-менеджера, до сих пор находятся в эксплуатации.