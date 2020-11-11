Появилось изображение странного Porsche с рулем посередине

На фотографии изображен явно не спорткар, а нечто, напоминающее компактный городской автомобиль – вероятно, хэтчбек или минивэн. В компании лишь подчеркнули, что это видение того, как автомобиль Porsche может выглядеть в будущем: футуристический однообъемник с узкими прорезями фар, автопилотом и тремя посадочными местами, причем пассажирские кресла установлены по обе стороны за спиной у водителя. Судя по тому, что у машины на тизере отсутствует традиционная радиаторная решетка, он работает на электричестве.
Фото: Porsche / Facebook.com
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Этот тизер стал частью серии публикаций под названием Porsche Unseen (буквально – из неопубликованного ранее), посвященной секретам дизайн-студии в Вайсахе. До этого копания показала спидстер с дизайном в стиле 1950-х и гиперкар, напоминающий внешне спортпрототип для гонок на выносливость.
Ожидается, что в течение нескольких недель Porsche раскроет информацию о прототипах, которые по разным причинам не были показаны публике и не пошли в серию. В их числе и сити-кар с рулем посередине.