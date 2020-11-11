16:00

Появилось изображение странного Porsche с рулем посередине

Официальный тизер опубликовали в социальных сетях Porsche

© Porsche / Facebook.com
Лиза Будрина
Компания Porsche поделилась с соцсетях тизером странного по меркам бренда автомобиля с центральным расположением руля. Однако для того, чтобы разглядеть необычную посадочную формулу, пришлось высветлить изображение.

На фотографии изображен явно не спорткар, а нечто, напоминающее компактный городской автомобиль вероятно, хэтчбек или минивэн. В компании лишь подчеркнули, что это видение того, как автомобиль Porsche может выглядеть в будущем: футуристический однообъемник с узкими прорезями фар, автопилотом и тремя посадочными местами, причем пассажирские кресла установлены по обе стороны за спиной у водителя. Судя по тому, что у машины на тизере отсутствует традиционная радиаторная решетка, он работает на электричестве.

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Porsche Unseen

Фото: Porsche / Facebook.com

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Этот тизер стал частью серии публикаций под названием Porsche Unseen (буквально из неопубликованного ранее), посвященной секретам дизайн-студии в Вайсахе. До этого копания показала спидстер с дизайном в стиле 1950-х и гиперкар, напоминающий внешне спортпрототип для гонок на выносливость.

Ожидается, что в течение нескольких недель Porsche раскроет информацию о прототипах, которые по разным причинам не были показаны публике и не пошли в серию. В их числе и сити-кар с рулем посередине.

Источник: Porsche / Facebook.com