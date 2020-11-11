Появилось изображение странного Porsche с рулем посередине

На фотографии изображен явно не спорткар, а нечто, напоминающее компактный городской автомобиль – вероятно, хэтчбек или минивэн. В компании лишь подчеркнули, что это видение того, как автомобиль Porsche может выглядеть в будущем: футуристический однообъемник с узкими прорезями фар, автопилотом и тремя посадочными местами, причем пассажирские кресла установлены по обе стороны за спиной у водителя. Судя по тому, что у машины на тизере отсутствует традиционная радиаторная решетка, он работает на электричестве.