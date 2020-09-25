Редчайший 39-летний Porsche продают за 25 миллионов рублей

Porsche 924 Carrera GTS Clubsport является модифицированной версией переднемоторной 924-й модели. В отличие от оригинала, масса переработанного автомобиля составяет 1060 килограммов. Кроме того, спорткар оборудовали более жесткой подвеской, а вместо выдвижных фар на автомобиль установили классическую переднюю оптику.

За 39-летнюю историю, редчайший Porsche сменил несколько владельцев в разных странах. Автомобиль эксплуатировали в США и в Европе. Последний хоязин выставил машину на продажу с пробегом 35 000 километров. По его словам, кузов спорткара, как и все детали находятся в отличном состоянии.