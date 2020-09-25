Редчайший 39-летний Porsche продают за 25 миллионов рублей

Porsche 924 Carrera GTS Clubsport является модифицированной версией переднемоторной 924-й модели. В отличие от оригинала, масса переработанного автомобиля составяет 1060 килограммов. Кроме того, спорткар оборудовали более жесткой подвеской, а вместо выдвижных фар на автомобиль установили классическую переднюю оптику.
За 39-летнюю историю, редчайший Porsche сменил несколько владельцев в разных странах. Автомобиль эксплуатировали в США и в Европе. Последний хоязин выставил машину на продажу с пробегом 35 000 километров. По его словам, кузов спорткара, как и все детали находятся в отличном состоянии.
Фото: Schaltkulisse
В салоне «Порше» установлены гоночные сиденья-ковши с шеститочечными ремнями безопасности от 935-й модели. Интерьер автомобиля дополнили алюминиевым каркасом безопасности, раздвижными окнами и огнетушителем. Под капотом модифицированного 924-го находится двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 270 лошадиных сил (335 Нм). До «сотни» спорткар разгоняется за 5,6 секунд. Максимальная скорость – 255 километров в час.
Фото: Schaltkulisse
Расстаться с модифицированным Porsche владелец готов за 280 тысяч евро (примерно 25 миллионов рублей по текущему курсу). В комплекте с автомобилем продавец обещает отдать два оригинальных сертификата Porsche, подтверждающих его подлинность и факт сервисного обслуживания у дилера.
В середине сентября на продажу выставили Porsche 356A 1500 GS Carrera 1956 года выпуска. За купе с порванной обивкой сидений и отсутствующим двигателем владелец просил 237 500 долларов (примерно 18 миллионов рублей по текущему курсу).