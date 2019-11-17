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12:59

Экстремальный 800-сильный Porsche Cayenne поймали на тестах

Фотошпионы запечатлели супергибрид на базе версии Turbo S E-Hybrid

© CarPix
Папарацци удалось поймать на стоянке необычный вариант купеобразного Cayenne. Спереди и сбоку прототип не отличается от недавно дебютировавшей версии Turbo S E-Hybrid, однако задний бампер и выхлопная система указывают на то, что производитель маскирует испытания более мощной спецверсии.

У «настоящего» Cayenne Turbo S E-Hybrid пара сдвоенных круглых или трапецевидных выхлопных труб в зависимости от наличия спортивного пакета, но на тестовом прототипе по краям бампера фальшивые насадки, как на базовом Cayenne с 340-сильным 2,9-литровым V6. Кроме того, обращает на себя внимание чёрная защитная плёнка на бампере и диффузоре.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid оснащается 4,0-литровым 550-сильным V8 и 136-сильным электромотором, интегрированным в восьмидиапазонный «автомат». Совокупная отдача силовой установки составляет 680 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Разгон с места до сотни у гибридного SUV занимает 3,8 секунды.

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Фото: CarPixs for Carscoops.com

Действующие патрубки глушителей располагаются по центру, и конфигурация выхлопа схожа с «девятьсот одиннадцатыми» версии GTS. Судя по структуре системы выпуска, компания Porsche испытывает сверхмощную модификацию — более производительную, чем 680-сильный Cayenne Turbo S E-Hybrid. Инсайдеры утверждают, что отдача экстремального Cayenne превышает 800 лошадиных сил.

Официально компания Porsche не анонсировала создание супергибридной версии, но летом фотошпионы ловили на Нюрбургринге аналогичный прототип Panamera с модернизированной выхлопной системой и заниженной подвеской.

Если 800-сильный Porsche Cayenne поступит в продажу, этот SUV явно будет быстрее, чем соплатформенный Lamborghini Urus. При таком раскладе баланс между брендами сохранит выход «трековой» версии Urus Performante, благо главный инженер Lamborghini Маурицио Реджиани такую возможность не исключает.

Источник: Carscoops.com