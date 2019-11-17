Экстремальный 800-сильный Porsche Cayenne поймали на тестах

У «настоящего» Cayenne Turbo S E-Hybrid пара сдвоенных круглых или трапецевидных выхлопных труб в зависимости от наличия спортивного пакета, но на тестовом прототипе по краям бампера фальшивые насадки, как на базовом Cayenne с 340-сильным 2,9-литровым V6. Кроме того, обращает на себя внимание чёрная защитная плёнка на бампере и диффузоре.