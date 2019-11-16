Lamborghini Urus могут сделать экстремальным

Как рассказал главный инженер Lamborghini Маурицио Реджиани в интервью изданию Automobile, итальянский «суперспортивный» кроссовер Urus можно сделать ещё спортивнее и разработать специальную версию Performante, ориентированную преимущественно на гоночный трек. Если эти планы будут реализованы, можно ожидать, что экстремальный «Урус» будет отличаться от «гражданской» модификации более жёсткими пружинами, сайлент-блоками, стабилизаторами и аэродинамическим пакетом.
По словам Реджиани, название Performante впервые появилось на модели Gallardo, затем итальянцы сделали трековые модификации для Aventador и Huracan, так что на сегодняшний день Urus остаётся единственным в нынешней модельной линейке, кто пока обошёлся без соответствующих доработок. Несмотря на то, что модель представляет собой кроссовер, «Урус» фактически является чистокровным Lamborghini, уверяет Реджиани, поэтому он тоже вполне достоин носить «фамилию» Performante.