Lamborghini Urus могут сделать экстремальным

По словам Реджиани, название Performante впервые появилось на модели Gallardo, затем итальянцы сделали трековые модификации для Aventador и Huracan, так что на сегодняшний день Urus остаётся единственным в нынешней модельной линейке, кто пока обошёлся без соответствующих доработок. Несмотря на то, что модель представляет собой кроссовер, «Урус» фактически является чистокровным Lamborghini, уверяет Реджиани, поэтому он тоже вполне достоин носить «фамилию» Performante.