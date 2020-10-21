10:29

В России создадут базу данных всех нарушителей ПДД

В неё попадут все автомобилисты, а не только те водители, которые хотят работать в такси

© Агентство «Москва»
Лиза Будрина
ГИБДД намерена в следующем году завершить разработку открытой цифровой платформы с данными нарушителях правил дорожного движения, в том числе и иностранцев, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Изначально предполагалось, что в базу попадут только те водители, которые хотят работать в такси, однако теперь речь идёт обо всех автомобилистах.

О создании открытой платформы с информацией о нарушителях ПДД стало известно весной прошлого года. Тогда сообщалось, что в базу внесут данные об автомобилистах, систематически нарушающих правила дорожного движения. При этом не уточнялось, сколько раз водитель должен быть пойман на нарушении, чтобы сведения о нём попали на платформу.

Тогда же в ГИБДД объяснили, что базой смогут пользоваться компании, нанимающие на работу таксистов каждого водителя можно будет проверить на количество штрафов и убедиться, что он не лишён прав.

Из ответа ведомства ТАССу следует, что «витрина данных ГИБДД» будет готова к началу 2021 года.

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Проект реализуется как одна из мер исполнения майского указа президента Владимира Путина, который поставил задачу сократить число погибших на российских дорогах в 3,5 раза до конца 2024 года.

Источник: ТАСС