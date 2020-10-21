В России создадут базу данных всех нарушителей ПДД

О создании открытой платформы с информацией о нарушителях ПДД стало известно весной прошлого года. Тогда сообщалось, что в базу внесут данные об автомобилистах, систематически нарушающих правила дорожного движения. При этом не уточнялось, сколько раз водитель должен быть пойман на нарушении, чтобы сведения о нём попали на платформу.

Тогда же в ГИБДД объяснили, что базой смогут пользоваться компании, нанимающие на работу таксистов – каждого водителя можно будет проверить на количество штрафов и убедиться, что он не лишён прав.

Из ответа ведомства ТАССу следует, что «витрина данных ГИБДД» будет готова к началу 2021 года.