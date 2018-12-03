Электрокары Porsche начали тестировать на виртуальном Нюрбургринге

Одним их «побочных эффектов» оцифровки процесса разработки и самого автомобиля станет концепция «функциональности по запросу». В Porsche считают, что в будущем добавлять новые опции в машину можно будет даже после покупки. Таким образом владельцы смогут настраивать автомобиль под свои текущие предпочтения. Кроме того, часть встроенного ПО можно будет обновлять «по воздуху».