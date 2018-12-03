Электрокары Porsche начали тестировать на виртуальном Нюрбургринге

Сейчас сложнейшие программные комплексы помогают смоделировать внешний вид автомобиля, детально проработать силовую установку, настройки шасси и электроники, а также провести виртуальные испытания. Симуляцию используют для оценки работоспособности всех систем в целом, а также отдельных элементов. Например, во время заездов Taycan по виртуальному «Нордшляйфе» инженеры могли проверить производительность электрической силовой установки и эффективность системы управлениям электроэнергией.
Кроме того, Porsche применяет программно-аппаратное моделирование, когда визуальные узлы автомобиля необходимо протестировать вместе с реальными компонентами. Такой подход исключает создание промежуточных прототипов, так как оптимизация отдельных элементов происходит еще на ранней стадии разработки.
Одним их «побочных эффектов» оцифровки процесса разработки и самого автомобиля станет концепция «функциональности по запросу». В Porsche считают, что в будущем добавлять новые опции в машину можно будет даже после покупки. Таким образом владельцы смогут настраивать автомобиль под свои текущие предпочтения. Кроме того, часть встроенного ПО можно будет обновлять «по воздуху».
О том, что наблюдательный совет Porsche AG одобрил запуск в серийное производство электрического вседорожника Mission E Cross Turismo стало известно в октябре. Электрокар будет одной из версий «Тайкана» и сможет проехать на одной зарядке до 500 километров по циклу NEDC.