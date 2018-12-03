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17:30

Электрокары Porsche начали тестировать на виртуальном Нюрбургринге

Компания использует в разработке современные методы виртуального прототипирования

В конце 2019 года на рынок выйдет второй серийный электрокар Porsche — Cross Turismo. В ходе подготовки к выпуску товарной версии инженеры немецкой марки используют цифровые методы разработки и виртуального прототипирования, которые позволяют, например, за несколько месяцев до появления реальной машины протестировать ее на «Северной петле» Нюрбургринга.

Сейчас сложнейшие программные комплексы помогают смоделировать внешний вид автомобиля, детально проработать силовую установку, настройки шасси и электроники, а также провести виртуальные испытания. Симуляцию используют для оценки работоспособности всех систем в целом, а также отдельных элементов. Например, во время заездов Taycan по виртуальному «Нордшляйфе» инженеры могли проверить производительность электрической силовой установки и эффективность системы управлениям электроэнергией.

Кроме того, Porsche применяет программно-аппаратное моделирование, когда визуальные узлы автомобиля необходимо протестировать вместе с реальными компонентами. Такой подход исключает создание промежуточных прототипов, так как оптимизация отдельных элементов происходит еще на ранней стадии разработки.

Porsche Mission E Cross Turismo

Одним их «побочных эффектов» оцифровки процесса разработки и самого автомобиля станет концепция «функциональности по запросу». В Porsche считают, что в будущем добавлять новые опции в машину можно будет даже после покупки. Таким образом владельцы смогут настраивать автомобиль под свои текущие предпочтения. Кроме того, часть встроенного ПО можно будет обновлять «по воздуху».

Porsche Mission E Cross Turismo

О том, что наблюдательный совет Porsche AG одобрил запуск в серийное производство электрического вседорожника Mission E Cross Turismo стало известно в октябре. Электрокар будет одной из версий «Тайкана» и сможет проехать на одной зарядке до 500 километров по циклу NEDC.

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