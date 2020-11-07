Получить новый спорткар Porsche 911 Turbo S последнего поколения 992 теперь можно совершенно бесплатно — правда, для этого нужно приобрести бизнес-джет Embraer Phenom 300E. Выпущенный в 10 экземплярах набор из немецкого купе и бразильского самолёта получил название Duet — это совместный проект немецкой марки Porsche и третьего в мире по объёму выпуска производителя гражданских самолётов Embraer. Однако Porsche 911 Turbo S предложили в подарок к самолёту не просто так: спорткар и бизнес-джет производители постарались сделать максимально похожими друг на друга.