Получить новый спорткар Porsche 911 Turbo S последнего поколения 992 теперь можно совершенно бесплатно — правда, для этого нужно приобрести бизнес-джет Embraer Phenom 300E. Выпущенный в 10 экземплярах набор из немецкого купе и бразильского самолёта получил название Duet — это совместный проект немецкой марки Porsche и третьего в мире по объёму выпуска производителя гражданских самолётов Embraer. Однако Porsche 911 Turbo S предложили в подарок к самолёту не просто так: спорткар и бизнес-джет производители постарались сделать максимально похожими друг на друга.
Оба они окрашены в одинаковые оттенки: комбинацию из глянцевого Platinum Silver Metallic и матового Jet Gray Metallic с декоративными полосками цвета Brilliant Chrome и Speed Blue, которые наносят вручную. Porsche также получил эксклюзивные колёса цвета Platinum Silver Metallic с нанесёнными лазером полосками оттенка Speed Blue, а боковые воздухозаборники и окантовки боковых окон окрашены в цвет Brilliant Chrome. На нижней плоскости антикрыла и боковинах ключа зажигания 911 Turbo S нанесён регистрационный номер Embraer Phenom 300E.
Салон спорткара отделан двухцветной кожей с прострочкой синей нитью, а декоративные панели в интерьере выполнены из углеволокна. Интерьер украшен специальным логотипом, надписью One of 10, красными кожаными петлями для складывания спинок кресел, а также накладками порогов с надписью No step и красной подсветкой. Секундомер дополнен линией искусственного горизонта, а заодно к автомобилю прилагаются чехол с биркой Remove before flight, чемодан и две дорожные сумки от Porsche Design, а также хронометр 1919 UTC Globetimer Embraer. Стоимость Duet не сообщается.