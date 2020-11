Porsche 911 Turbo S предложили в подарок к самолёту

Салон спорткара отделан двухцветной кожей с прострочкой синей нитью, а декоративные панели в интерьере выполнены из углеволокна. Интерьер украшен специальным логотипом, надписью One of 10, красными кожаными петлями для складывания спинок кресел, а также накладками порогов с надписью No step и красной подсветкой. Секундомер дополнен линией искусственного горизонта, а заодно к автомобилю прилагаются чехол с биркой Remove before flight, чемодан и две дорожные сумки от Porsche Design, а также хронометр 1919 UTC Globetimer Embraer. Стоимость Duet не сообщается.