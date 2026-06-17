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Опубликовано 17 июня 2026, 13:33
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Porsche копирует Hyundai: Taycan получил восемь фальшивых передач

Новый Taycan без коробки передач получил восемь фальшивых «ступеней». В прошлом году Porsche реализовала лишь 16 339 электрических Taycan — это худший результат модели с момента её появления и почти вдвое меньше пиковых 41 296 автомобилей, проданных в 2021 году. Тем не менее компания не намерена сдаваться: обновлённый Taycan 2027 года должен укрепить позиции электрокара в борьбе с новым Mercedes-AMG GT 4 Door. Об этом сообщает Carscoops.
Porsche Taycan
Porsche Taycan
© Porsche
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Главное новшество обновлённого Taycan — система E‑Shift, и именно её водитель почувствует в первую очередь. Название говорит само за себя: виртуальное переключение передач в машине, у которой их нет. Первыми эту идею применили на Hyundai Ioniq 5 N, а затем она перекочевала на новый Mercedes и даже на Ferrari Luce.

Базовая версия Taycan, Taycan 4 и Taycan 4S 2027 года в стандарте получают более ёмкую батарею Porsche Performance Battery Plus на 105 кВт·ч. Она поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 320 кВт и оснащена новым индикатором состояния батареи. Модели для американского рынка, за исключением Taycan Turbo GT с пакетом Weissach, также оборудуются зарядным портом NACS на правом крыле, тогда как на левом сохраняется разъём переменного тока J1772. В комплект поставки входит адаптер CCS.

Porsche Taycan

© Porsche

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Источник:Carscoops
Автор:Арина Лысенко
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