Porsche объявила о разработке четырехмоторного вседорожника

Инженеры Porsche работают над инновационной системой полного привода на основе четырёх электромоторов. Каждый электродвигатель будет приводить в движение одно колесо — по оценке Porsche, подобная схема позволит вседорожникам нового типа поворачивать «на снегу, как по рельсам».

В Porsche считают, что у четырёхмоторной схемы есть ряд преимуществ относительно традиционных транспортных средств с одним ДВС и системой дифференциалов. Крутящий момент с электродвигателя может передаваться на нужное колесо мгновенно, что позволит выпустить транспортное средство с постоянной нейтральной поворачиваемостью.