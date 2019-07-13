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14:00

В Porsche будут верны «атмосферникам» и «механике»

По крайней мере, на протяжении ещё десятка лет

Хотя Porsche вот-вот покажет первый в истории марки электромобиль, отказываться от старых добрых двигателей внутреннего сгорания компания пока не собирается — причём от олдскульных «атмосферников» тоже.
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Как сообщил в интервью WhichCar глава подразделения Porsche GT Андреас Преунингер, почти половина клиентов марки при покупке хардкорных моделей с индексом GT выбирает механическую коробку передач, поэтому отказываться от неё нет никакого смысла, а атмосферные моторы являются своего рода классикой для ценителей чистокровных спорткаров.

По словам Преунингера, коктейль из «атмосферника» и «механики» служит надёжным источником удовольствия для водителей Porsche, поэтому марка будет держаться за этот рецепт как можно дольше. В идеале ещё с десяток лет, пока ужесточающиеся экологические нормы не вынудят немцев окончательно перейти на турбомоторы или вовсе электрокары.

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