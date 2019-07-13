В Porsche будут верны «атмосферникам» и «механике»

По словам Преунингера, коктейль из «атмосферника» и «механики» служит надёжным источником удовольствия для водителей Porsche, поэтому марка будет держаться за этот рецепт как можно дольше. В идеале — ещё с десяток лет, пока ужесточающиеся экологические нормы не вынудят немцев окончательно перейти на турбомоторы или вовсе электрокары.