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Porsche назвала дату премьеры обновленной Panamera

Модернизированный лифтбек покажут 26 августа

© Porsche
Мария Евдокимова
Компания Porsche готовит к премьере Panamera, пережившую плановый рестайлинг спустя четыре года после выпуска лифтбека второго поколения. Марка опубликовала тизер новинки и назвала дату дебюта: он состоится 26 августа в онлайн-формате.

На тизере виден затемненный силуэт, зажженные фары с четырьмя светодиодными элементами в каждой, как и у актуального лифтбека, и полоски дневных ходовых огней. Ожидается, что основные изменения затронут начинку Panamera: с обновлением модель получит более мощный мотор, слегка обновленный интерьер и расширенный список электронных помощников.

Ранее близкий к серийному прототип рестайлинговой Panamera, прикрытый легким камуфляжем, установил новый рекорд на гоночной трассе Нюрбургринг. Под управлением тест-пилота Ларса Керна Porsche преодолел полный круг 7 минут 29,81 секунды – быстрее, чем Chevrolet Corvette Z51.

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Рестайлинговый Porsche Panamera

Фото: Porsche

В Porsche не раскрыли никаких деталей о версии Panamera, установившей рекорд круга. Вероятно, для заезда выбрали модификацию Turbo, которая с обновлением получила прибавку к мощности. Дореформенная Porsche Panamera Turbo оснащается 4,0-литровым бензиновым V8, развивающим 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента, а топовый Turbo S E-Hybrid – бензоэлектрической установкой на базе той же «битурбовосьмерки» суммарной мощностью 680 сил (850 Нм).

Среди отличий Panamera-рекордсмена от серийной версии значатся гоночный ковш для пилота, каркас безопасности и шины Michelin Pilot Sport Cup 2, которые за доплату можно будет заказать и для товарного лифтбека. Для заезда на Нюрбургринге модели перенастроили шасси и форсировали двигатель на 80 сил и 50 Нм момента.

Стоимость базовой Panamera второго поколения в России составляет 6,7 миллиона рублей. GTS-версия оценивается в 9,8 миллиона рублей, а цена Turbo S E-Hybrid в топовой комплектации Executive стартует с отметки 14,4 миллиона рублей.

Источник: Porsche