Porsche назвала дату премьеры обновленной Panamera

На тизере виден затемненный силуэт, зажженные фары с четырьмя светодиодными элементами в каждой, как и у актуального лифтбека, и полоски дневных ходовых огней. Ожидается, что основные изменения затронут начинку Panamera: с обновлением модель получит более мощный мотор, слегка обновленный интерьер и расширенный список электронных помощников.
Ранее близкий к серийному прототип рестайлинговой Panamera, прикрытый легким камуфляжем, установил новый рекорд на гоночной трассе Нюрбургринг. Под управлением тест-пилота Ларса Керна Porsche преодолел полный круг 7 минут 29,81 секунды – быстрее, чем Chevrolet Corvette Z51.
Фото: Porsche
В Porsche не раскрыли никаких деталей о версии Panamera, установившей рекорд круга. Вероятно, для заезда выбрали модификацию Turbo, которая с обновлением получила прибавку к мощности. Дореформенная Porsche Panamera Turbo оснащается 4,0-литровым бензиновым V8, развивающим 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента, а топовый Turbo S E-Hybrid – бензоэлектрической установкой на базе той же «битурбовосьмерки» суммарной мощностью 680 сил (850 Нм).
Среди отличий Panamera-рекордсмена от серийной версии значатся гоночный ковш для пилота, каркас безопасности и шины Michelin Pilot Sport Cup 2, которые за доплату можно будет заказать и для товарного лифтбека. Для заезда на Нюрбургринге модели перенастроили шасси и форсировали двигатель на 80 сил и 50 Нм момента.
Стоимость базовой Panamera второго поколения в России составляет 6,7 миллиона рублей. GTS-версия оценивается в 9,8 миллиона рублей, а цена Turbo S E-Hybrid в топовой комплектации Executive стартует с отметки 14,4 миллиона рублей.