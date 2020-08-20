Porsche назвала дату премьеры обновленной Panamera

На тизере виден затемненный силуэт, зажженные фары с четырьмя светодиодными элементами в каждой, как и у актуального лифтбека, и полоски дневных ходовых огней. Ожидается, что основные изменения затронут начинку Panamera: с обновлением модель получит более мощный мотор, слегка обновленный интерьер и расширенный список электронных помощников.

Ранее близкий к серийному прототип рестайлинговой Panamera, прикрытый легким камуфляжем, установил новый рекорд на гоночной трассе Нюрбургринг. Под управлением тест-пилота Ларса Керна Porsche преодолел полный круг 7 минут 29,81 секунды – быстрее, чем Chevrolet Corvette Z51.