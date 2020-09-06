Porsche может лишить новую Panamera бензинового двигателя

В беседе с австралийским изданием GoAuto Томас Фримут объяснил, что полностью электрическая версия Porsche Panamera третьего поколения находится на рассмотрении и дал понять — маркетологи немецкой фирмы пытаются угадать, какие автомобили будут пользоваться спросом через несколько лет.
В Porsche не переживают, что перевод Panamera на электротягу может повредить спросу на Taycan — Фримут подчеркнул, что модели отличаются по размерам и позиционированию на рынке.
В настоящий момент в Европе до 60 процентов продаж Panamera приходится на гибриды, так что электрификация семейства неминуема.
Топ-менеджер Porsche подтвердил, что у обновлённой Panamera второго поколения появится ещё две заряжаемых гибридных версии, помимо 560-сильной модификации 4S E-Hybrid. Одна из них будет базовой, а вторая — Turbo S E-Hybrid — станет самой производительной в линейке и установит рекорд по мощности.
Porsche Panamera находится в середине жизненного цикла, так что у немецкой фирмы есть время рассмотреть разные варианты развития семейства, оценив продажи других моделей — электрокара Taycan и электрического кроссовера Macan второго поколения. Уже объявлено, что в будущем на электротягу могут перевести компактные спорткары линейки 718.