Porsche может лишить новую Panamera бензинового двигателя

В беседе с австралийским изданием GoAuto Томас Фримут объяснил, что полностью электрическая версия Porsche Panamera третьего поколения находится на рассмотрении и дал понять — маркетологи немецкой фирмы пытаются угадать, какие автомобили будут пользоваться спросом через несколько лет.

В Porsche не переживают, что перевод Panamera на электротягу может повредить спросу на Taycan — Фримут подчеркнул, что модели отличаются по размерам и позиционированию на рынке.