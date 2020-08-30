Супергибрид Porsche Panamera оснастят силовой установкой рекордной мощности

Поскольку совокупная отдача текущего семейства Turbo S E-Hybrid составляет 680 лошадиных сил, из которых 550 сил приходится на бензиновый турбомотор 4.0, а после обновления отдача «битурбовосьмёрки» выросла на 80 лошадиных сил, можно сделать вывод, что рестайлинговая Panamera Turbo S E-Hybrid разовьёт по меньшей мере 760 лошадиных сил, то есть догонит по мощности электрический Taycan Turbo S.

В тоже время Фримут подчеркнул, что из-за тяжёлых аккумуляторных батарей топ-версия Turbo S E-Hybrid окажется медленнее негибридной Panamera Turbo S на Нюрбургринге, но может быть быстрее «обычной» версии на других автодромах.