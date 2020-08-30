Супергибрид Porsche Panamera оснастят силовой установкой рекордной мощности

Руководитель продуктовой линейки Porsche Томас Фримут в беседе с Whichcar подтвердил, что обновлённая Panamera Turbo S E-Hybrid дебютирует «в ближайшие недели или месяцы» и дал понять, что на рестайлинговых лифтбеках и универсалах сохранится прежний гибридный «довесок» мощностью 100 киловатт (136 лошадиных сил).
После рестайлинга в семействе Porsche Panamera 630-сильная негибридная версия Turbo S заменила модификацию Turbo. Электрифицированное исполнение Turbo S E-Hybrid временно исчезло из гаммы, зато появилась 560-сильная бензин-электрическая версия 4S E-Hybrid.
Поскольку совокупная отдача текущего семейства Turbo S E-Hybrid составляет 680 лошадиных сил, из которых 550 сил приходится на бензиновый турбомотор 4.0, а после обновления отдача «битурбовосьмёрки» выросла на 80 лошадиных сил, можно сделать вывод, что рестайлинговая Panamera Turbo S E-Hybrid разовьёт по меньшей мере 760 лошадиных сил, то есть догонит по мощности электрический Taycan Turbo S.
В тоже время Фримут подчеркнул, что из-за тяжёлых аккумуляторных батарей топ-версия Turbo S E-Hybrid окажется медленнее негибридной Panamera Turbo S на Нюрбургринге, но может быть быстрее «обычной» версии на других автодромах.
Вероятно, с дебютом супергибридной Panamera в Porsche тянуть не станут и представят топовую модель в сентябре 2020 года. В будущем агрегаты обновлённой Panamera наверняка появятся на Cayenne третьего поколения, ведь сверхмощную бензин-электрическую версию кроссовера не первый месяц тестируют на Нюрбургринге.