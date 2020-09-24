Porsche Taycan в четыре раза превзошёл по популярности Panamera

Продажи Porsche Panamera за прошлый месяц сократились до 287 штук, что на 71 процент меньше, чем в августе 2019 года. Столь сильное падение связывают с возрастающей популярностью электрического Taycan (модели сравнимы по габаритам) – электрокар за тот же месяц разошёлся в количестве 1 183 экземпляров и стал бестселлером Porsche в Европе.
Car Industry Analysis
Вторую по объёмам продаж модель, Porsche 911, приобрели 1 097 европейцев (-37 процентов), а замыкает тройку Cayenne с результатом 771 реализованный автомобиль. Ниже разместились Macan (646 штук, -62 процента), Cayenne Coupe (554 штуки, +29 процентов) и 718-й (517 штук, -5 процентов), а «Панамера» замыкает рейтинг.
В России дилеры Porsche продали за август 780 автомобилей, что на 51 процент больше прошлогоднего показателя. Приём заказов на Taycan был открыт ещё в сентябре прошлого года: цены на версию Turbo начинаются от 10,6 миллиона рублей и топовой Turbo S со 761-сильной установкой обойдётся в 12,9 миллиона рублей. В статистике Ассоциации европейского бизнеса продажи электрокара не отражены.