Porsche Taycan в четыре раза превзошёл по популярности Panamera

Продажи Porsche Panamera за прошлый месяц сократились до 287 штук, что на 71 процент меньше, чем в августе 2019 года. Столь сильное падение связывают с возрастающей популярностью электрического Taycan (модели сравнимы по габаритам) – электрокар за тот же месяц разошёлся в количестве 1 183 экземпляров и стал бестселлером Porsche в Европе.