12:16

Porsche Taycan в четыре раза превзошёл по популярности Panamera

Электрокар обошёл по продажам даже Porsche 911

Porsche Taycan © Porsche
Лиза Будрина
Аналитики из Car Industry Analysis опубликовали отчёт о продажах новых автомобилей Porsche в Европе за август 2020 года. Выяснилось, что самой востребованной моделью бренда у европейцев стал электрический Taycan: он в четыре раза популярнее Panamera и обошёл по количеству проданных экземпляров даже 911.

Продажи Porsche Panamera за прошлый месяц сократились до 287 штук, что на 71 процент меньше, чем в августе 2019 года. Столь сильное падение связывают с возрастающей популярностью электрического Taycan (модели сравнимы по габаритам) электрокар за тот же месяц разошёлся в количестве 1 183 экземпляров и стал бестселлером Porsche в Европе.

Продажи Porsche в августе на европейском рынке.

Car Industry Analysis

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Вторую по объёмам продаж модель, Porsche 911, приобрели 1 097 европейцев (-37 процентов), а замыкает тройку Cayenne с результатом 771 реализованный автомобиль. Ниже разместились Macan (646 штук, -62 процента), Cayenne Coupe (554 штуки, +29 процентов) и 718-й (517 штук, -5 процентов), а «Панамера» замыкает рейтинг.

В России дилеры Porsche продали за август 780 автомобилей, что на 51 процент больше прошлогоднего показателя. Приём заказов на Taycan был открыт ещё в сентябре прошлого года: цены на версию Turbo начинаются от 10,6 миллиона рублей и топовой Turbo S со 761-сильной установкой обойдётся в 12,9 миллиона рублей. В статистике Ассоциации европейского бизнеса продажи электрокара не отражены.

Источник: Car Industry Analysis