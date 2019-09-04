Названы рублевые цены на новый Porsche Taycan

Нотчбек, в основу которого легла «тележка» PPE, дебютировал в двух модификациях – в состав установки обеих вошли пара электромоторов суммарной отдачей 680 и 761 лошадиная сила. Менее мощный Taycan Turbo разгоняется с места до «сотни» за 3,2 секунды, а топовому Turbo S требуется на это на 0,4 секунды меньше. Ограничитель максимальной скорости у обеих модификаций четырехдверки срабатывает на отметке в 260 километров в час.

Как сообщал «Мотор», Taycan стал первой серийной моделью с электросистемой с напряжением 800 вольт. Электрокар можно подзарядить до 80 процентов менее, чем за полчаса.