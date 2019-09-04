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18:58

Названы рублевые цены на новый Porsche Taycan

Электрокар оказался чуть дешевле Tesla Model S

Новинка Porsche Taycan обзавелась рублевым ценником сразу после презентации, которая прошла в трех странах – Канаде, Китае и Германии. На первом этапе на российском рынке электромобиль появится в версиях Turbo стоимостью 10 643 000 рублей и топовой Turbo S со 680-сильной установкой за 12 943 000 рублей.

Нотчбек, в основу которого легла «тележка» PPE, дебютировал в двух модификациях – в состав установки обеих вошли пара электромоторов суммарной отдачей 680 и 761 лошадиная сила. Менее мощный Taycan Turbo разгоняется с места до «сотни» за 3,2 секунды, а топовому Turbo S требуется на это на 0,4 секунды меньше. Ограничитель максимальной скорости у обеих модификаций четырехдверки срабатывает на отметке в 260 километров в час.

Как сообщал «Мотор», Taycan стал первой серийной моделью с электросистемой с напряжением 800 вольт. Электрокар можно подзарядить до 80 процентов менее, чем за полчаса.

На российском рынке Porsche Taycan предстоит конкурировать с Tesla Model S. Для сравнения, Model S 2019 года с 762-сильной установкой и запасом хода 590 километров в час на сайте Moscow Tesla Club стоит от 10 785 532 рублей. Впрочем, менее мощная, но более «дальнобойная» версия (518 сил и 632 километров) обойдется покупателям чуть дешевле – в 8 621 528 рублей.