Porsche сократит число модификаций автомобилей и уволит часть персонала

Стратегия опирается на три столпа: бренд и клиенты, продукты и технологии, а также компания и операции. Главная цель — устойчивая прибыльность и возврат к истокам. Porsche намерен сделать акцент на спортивных автомобилях, управляемости и эксклюзивности, отказавшись от погони за объемами продаж.

В модельной линейке произойдут серьезные сокращения. Лейтерс признал, что она стала слишком сложной, поэтому число вариантов исполнения будет уменьшено. В США уже сняты с продажи универсалы Taycan. При этом Porsche подтверждает приверженность трем типам силовых установок: бензиновым, гибридным и электрическим.

Ключевой момент — будущее 911. Полностью электрической версии не будет, вместо нее сделают ставку на гибридные технологии, которые уже появились на GTS и Turbo. Основные надежды в сегменте электромобилей связаны с Cayenne Electric.

Кроме того, компания анонсировала сокращение рабочих мест и большее использование платформ VW Group. Председатель наблюдательного совета доктор Вольфганг Порше предупредил, что меры будут «весьма заметными и в некоторых случаях неудобными», но необходимыми для возврата на путь успеха.

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