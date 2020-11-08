Porsche готовится к показу спидстера с дизайном в стиле 1950-х

Спустя несколько часов после интригующей публикации в инстаграме Porsche в Сети появились два похожих по антуражу изображения — на одном спидстер немецкой марки запечатлён спереди, на другом раскрыт неизвестный гиперкар.
Фото: Porsche Speedster
Вероятно, в течение четырнадцати дней Porsche сообщит подробности о прототипах, которые по разным причинам не были показаны публике и не пошли в серию. Одним из них будет вышеупомянутый двухместный спидстер с дизайном в ретростиле — возможно, стилисты Porsche работали над современной интерпретацией 550 Spyder. Другая таинственная новинка — гиперкар с форм-фактором спортпрототипа для гонок на выносливость.
Можно предположить, что обе новинки Porsche так и останутся в виде компьютерных моделей и дизайнерских скетчей, ведь ходовые экземпляры с похожими кузовами фотошпионам не попадались, и в плане Porsche на 2021 модельный год нет ни спидстера, ни нового гиперкара.