Porsche готовится к показу спидстера с дизайном в стиле 1950-х

Вероятно, в течение четырнадцати дней Porsche сообщит подробности о прототипах, которые по разным причинам не были показаны публике и не пошли в серию. Одним из них будет вышеупомянутый двухместный спидстер с дизайном в ретростиле — возможно, стилисты Porsche работали над современной интерпретацией 550 Spyder. Другая таинственная новинка — гиперкар с форм-фактором спортпрототипа для гонок на выносливость.