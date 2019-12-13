Porsche сделала звездолет для «Звездных войн»

На протяжении двух месяцев команды центров дизайна Porsche в Вайсахе и Сан-Франциско работали над эскизами и общей концепцией звездолета Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter для нового эпизода «Звездных войн». Космический перехватчик дебютирует не только в фильме, но и во время премьерного показа картины в Лос-Анджелесе — в виде 1,5-метровой масштабной модели.