Видео: Porsche Taycan не справился с парковкой и рухнул с высоты нескольких метров

Видео: Porsche Sauce / Twitter

Porsche Taycan продается в нескольких версиях: 4S с 530-сильной установкой, Turbo (680 сил) и Turbo S (761 сила). Кроме того, в Китае представлена начальная версия электрокара, которая оснащается одним электромотором (408 сил) и задним приводом. На других рынках такой «Тайкан» пока не продается.

В России приём заказов на Taycan был открыт ещё в сентябре прошлого года. После недавнего снижения цен из-за обнуления таможенных пошлин на электрокары, Taycan 4S можно купить за 7,36 миллиона рублей, версию Turbo – за 9,5 миллиона рублей, а Turbo S – за 11,6 миллиона рублей.