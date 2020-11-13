В России резко подешевел электрокар Porsche Taycan

Taycan представлен в России в трех версиях: начальной 4S с 530-сильной установкой, Turbo (680 сил), которая теперь стоит 9,5 миллиона рублей вместо прежних 10,6 миллиона, и Turbo S (761 сил) – ее можно купить за 11,6 миллиона вместо 12,9 миллиона рублей. Таки образом, на российском рынке модель оказалась значительно дешевле, чем, например, в Германии. Заказы на Taycan уже принимаются, а в салонах дилеров электрокары появятся к концу осени.

Что же касается самого доступного Taycan с одним электромотором (408 сил) и задним приводом, то для российского рынка он не заявлен. Зато он уже продается в Китае, где стоит 888 тысяч юаней (более 10 миллионов рублей по нынешнему курсу).