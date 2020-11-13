В России резко подешевел электрокар Porsche Taycan

Taycan представлен в России в трех версиях: начальной 4S с 530-сильной установкой, Turbo (680 сил), которая теперь стоит 9,5 миллиона рублей вместо прежних 10,6 миллиона, и Turbo S (761 сил) – ее можно купить за 11,6 миллиона вместо 12,9 миллиона рублей. Таки образом, на российском рынке модель оказалась значительно дешевле, чем, например, в Германии. Заказы на Taycan уже принимаются, а в салонах дилеров электрокары появятся к концу осени.
Что же касается самого доступного Taycan с одним электромотором (408 сил) и задним приводом, то для российского рынка он не заявлен. Зато он уже продается в Китае, где стоит 888 тысяч юаней (более 10 миллионов рублей по нынешнему курсу).
Porsche
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Taycan – не единственная модель, которая подешевела после обнуления таможенных пошлин. В мае 2020 года были снижены цены на еще один электрокар, который официально представлен на российском рынке, Jaguar I-Pace. Если на момент запуска он оценивался в 6,2 миллиона рублей, то затем стартовая цена опустилась до 5,9 миллиона рублей.
Однако лидер по продажам электрокаров в России по состоянию на сентябрь 2020 года – это Audi. Благодаря модели e-tron, которая разошлась в сентябре в количестве 32 экземпляров (27 из которых были поставлены на учет), продажи электрокаров в стране выросли в четыре раза по сравнению с тем же месяцем 2019 года. По собственной информации «Мотора», с момента появления Audi e-tron в России в августе, было продано 108 экземпляров, а продажи Jaguar I-Pace с начала 2020 года составили 65 штук.