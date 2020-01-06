Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:00

Посмотрите на игрушечный Porsche Taycan за 30 долларов

В Австралии начали продавать сувениры по мотивам модели Taycan

Лиза Будрина
Австралийский офис Porsche выпустил коллекцию сувениров, созданных по мотивам электрического седана Taycan. Один из наиболее интересных экземпляров – вырезанная из дерева моделька автомобиля, которую можно приобрести в трех цветах всего за 30 долларов (1,8 тысячи рублей).

Мини-Taycan выполнен в минималистичном дизайне и доступен в белом, черном и красном цветах, причем колеса изготовлены их неокрашенного дерева. По бокам автомобиля нанесено название бренда, а на капоте нарисован черно-белый логотип. В длину машинка достигает 12 сантиметров.

Имеется и мерч для более взрослых фанатов Porsche. Например, футболка с графикой в стиле Taycan, которую доставляют в эксклюзивной металлической коробке. За нее придется заплатить 87,55 австралийских долларов или 60 американских долларов (около четырех тысяч рублей).

Еще дороже обойдется календарь с Porsche Taycan на 2020 год – он стоит 65 долларов.

Porsche Taycan дебютировал в начале сентября прошлого года – премьера модели прошла одновременно в трех странах, Канаде, Китае и Германии. В тот же день объявили стоимость электромобиля в России: версия Turbo стоит 10 643 000 рублей, а топовый Turbo S со 761-сильной установкой 12 943 000 рублей. Позже стала известна цена «базового» Taycan 4S с 530-сильной установкой и батареей емкостью 79,2 киловатт-часа 7 793 000 рублей.

Источник: Porsche