Посмотрите на игрушечный Porsche Taycan за 30 долларов

Мини-Taycan выполнен в минималистичном дизайне и доступен в белом, черном и красном цветах, причем колеса изготовлены их неокрашенного дерева. По бокам автомобиля нанесено название бренда, а на капоте нарисован черно-белый логотип. В длину машинка достигает 12 сантиметров.
Имеется и мерч для более взрослых фанатов Porsche. Например, футболка с графикой в стиле Taycan, которую доставляют в эксклюзивной металлической коробке. За нее придется заплатить 87,55 австралийских долларов или 60 американских долларов (около четырех тысяч рублей).
Еще дороже обойдется календарь с Porsche Taycan на 2020 год – он стоит 65 долларов.
Porsche Taycan дебютировал в начале сентября прошлого года – премьера модели прошла одновременно в трех странах, Канаде, Китае и Германии. В тот же день объявили стоимость электромобиля в России: версия Turbo стоит 10 643 000 рублей, а топовый Turbo S со 761-сильной установкой – 12 943 000 рублей. Позже стала известна цена «базового» Taycan 4S с 530-сильной установкой и батареей емкостью 79,2 киловатт-часа – 7 793 000 рублей.