Посмотрите на игрушечный Porsche Taycan за 30 долларов

Мини-Taycan выполнен в минималистичном дизайне и доступен в белом, черном и красном цветах, причем колеса изготовлены их неокрашенного дерева. По бокам автомобиля нанесено название бренда, а на капоте нарисован черно-белый логотип. В длину машинка достигает 12 сантиметров.

Имеется и мерч для более взрослых фанатов Porsche. Например, футболка с графикой в стиле Taycan, которую доставляют в эксклюзивной металлической коробке. За нее придется заплатить 87,55 австралийских долларов или 60 американских долларов (около четырех тысяч рублей).