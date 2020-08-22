Как рассказал в интервью изданию Autocar руководитель проектов 718 и 911 Франк-Штеффен Валлизер, Porsche хочет сохранить в гамме атмосферные моторы — автопроизводитель, по его словам, в этом «крайне заинтересован». Для этого, отмечает Валлизер, компания готова делать буквально всё что угодно, включая гибридизацию двигателей. Высокооборотистые атмосферные ДВС и электромоторы, выдающие пиковый крутящий момент с самых «низов», по его мнению, идеально подходят друг другу. Такое сочетание может обеспечить водителю характерное для Porsche удовольствие от вождения автомобиля, уверен Валлизер.