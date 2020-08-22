Как рассказал в интервью изданию Autocar руководитель проектов 718 и 911 Франк-Штеффен Валлизер, Porsche хочет сохранить в гамме атмосферные моторы — автопроизводитель, по его словам, в этом «крайне заинтересован». Для этого, отмечает Валлизер, компания готова делать буквально всё что угодно, включая гибридизацию двигателей. Высокооборотистые атмосферные ДВС и электромоторы, выдающие пиковый крутящий момент с самых «низов», по его мнению, идеально подходят друг другу. Такое сочетание может обеспечить водителю характерное для Porsche удовольствие от вождения автомобиля, уверен Валлизер.
Известно, что марка Porsche намерена вложить в электрификацию модельной гаммы 10 миллиардов евро, чтобы к 2025 году довести долю гибридов и электромобилей в объёме продаж до половины. Количество электромобилей в линейке Porsche будет стремительно расти: к нынешнему Taycan добавится версия Cross Turismo и полностью электрическая модификация компактного кроссовера Macan следующего поколения, которая будет базироваться на новейшей архитектуре Premium Platform Electric — компания Porsche разрабатывает её вместе с коллегами из марки Audi.