Porsche запустила онлайн-продажи автомобилей

Porsche запустила пилотную программу онлайн-торговли новыми и подержанными автомобилями, которая позволяет выбрать желаемую модель из наличия у того или иного официального дилера марки на фирменном сайте, или же собрать её в конфигураторе и отправить заказ производителю. Все необходимые документы заполняются онлайн — посещать официального дилера нужно только для того, чтобы поставить на них свою подпись и забрать автомобиль. Программа уже работает с 25 из 191 дилеров Porsche на территории США. В дальнейшем география онлайн-продаж будет только расширяться.
Программа Porsche Financial Services также позволит подобрать и оформить через сайт подходящую кредитную или лизинговую программу на выбранную модель, а также приобрести страховку. Клиентам для этого нужно лишь заполнить необходимые формы онлайн и загрузить фотографии своих документов. Также доступна и услуга трейд-ин: специалисты официального дилера выполнят оценку автомобиля и предложат подходящие варианты обмена. Первой страной в Европе, где будет работать программа онлайн-продаж Porsche, станет Германия.