Porsche запустила онлайн-продажи автомобилей

Porsche запустила пилотную программу онлайн-торговли новыми и подержанными автомобилями, которая позволяет выбрать желаемую модель из наличия у того или иного официального дилера марки на фирменном сайте, или же собрать её в конфигураторе и отправить заказ производителю. Все необходимые документы заполняются онлайн — посещать официального дилера нужно только для того, чтобы поставить на них свою подпись и забрать автомобиль. Программа уже работает с 25 из 191 дилеров Porsche на территории США. В дальнейшем география онлайн-продаж будет только расширяться.