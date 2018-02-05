Porsche потратит 6 миллиардов евро на гибриды и электрокары

Компания Porsche удвоит сумму инвестиций в электрификацию модельного ряда с трех до шести миллиардов евро. Такую сумму планируется потратить до 2022 года. Соответствующее решение было принято на последнем заседании наблюдательного совета марки.

В общей сложности из дополнительной суммы около миллиарда евро планируется потратить на создание как электрических, так и гибридных модификаций для уже существующих моделей.

Пятьсот миллионов евро уйдет на доведение до серийного производства электрокара Mission E и его версий, а 700 миллионов потратят на разработку новых технологий, зарядочную инфраструктуру и «умные» электронные системы. Еще несколько сотен миллионов вложат в расширение предприятий.

Так, в Цуффенхаузене сейчас возводят новый окрасочный и сборочный цех, а также специальный транспортер для доставки окрашенных кузовов и двигателей в зону окончательного монтажа. Кроме того, модернизируется моторный цех и будет расширяться центр исследований и разработок в Вайссахе.

На данный момент «Порше» вместе с Audi, BMW, Daimler и Ford уже участвует в проекте Ionity. Его целью является запуск к 2020 году 400 высокопроизводительных станций быстрой зарядки вдоль главных европейских магистралей. Кроме того, подобные «заправочные» станции будут располагаться на территории дилерских центров немецкой марки.

Одной из последний экомоделей Porsche стала гибридная «Панамера». Она оснащена 680-сильной силовой установкой на базе четырехлитровой «восьмерки». Такая машина может проезжать на электротяге до 50 километров.