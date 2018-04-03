Porsche создаст собственный класс гонки «Пайкс Пик». Но попасть туда нельзя

Американское подразделение Porsche совместно со своим гоночным подразделением создаст новый монокласс для гонки «Пайкс Пик». Но попасть в него просто так нельзя. Доступ к категории, в которой будут выступать спорткары Cayman GT4, доступен только по приглашению.

Принимать участие в гонке смогут владельцы среднемоторных Porsche Cayman GT4 Clubsport, подготовленных в соответствии с техническим регламентом американской серии IMSA и международной GT4. Первая гонка состоится уже 24 июля текущего года в рамках 96-го соревнования по подъему на гору Пайкс Пик. Всего в этом классе может выступить до восьми автомобилей.

Специальным гостем мероприятия станет трехкратный победитель «Пайкс Пика» Роман Дюма. Он также примет участие в гонке, но в классе электрических прототипов. Выступать французский гонщик будет за рулем Volkswagen I.D. R Pikes Peak.

Полноприводный электрокар — результат совместной работы подразделений Volkswagen R и Volkswagen Motorsport. Он оснащен «инновационными аккумуляторами» о которых, так же как и о моторе, пока нет никакой информации.

Peugeot 208 T16 Pikeas Peak

Гонка Pikes Peak International Hill Climb проводится с 1916 года. Изначально это был гравийный подъем, который полностью заасфальтировали к 2012 году. Трасса состоит из 156 поворотов, начинается на высоте 2862 метра над уровнем моря, а заканчивается на высоте 4301 метр. Перепад — 1439 метров. В настоящее время абсолютный рекорд гонки — 8 минут 13,878 секунды — принадлежит Себастьену Лебу и Peugeot 208 T16 Pikes Peak.