За руль электрического VW на Пайкс Пике сядет трехкратный победитель гонки
Компания Volkswagen объявила имя пилота, который сядет за рулем электрического спортпрототипа во время гонки по подъему на гору Пайк Пик. Этим гонщиком станет Роман Дюма, победивший в этом соревновании в прошлом году и в 2016-м на марафоне «24 часа Ле-Мана» в составе команды Porsche.
О том, что Volkswagen после 31-летнего перерыва планирует выступить на Пайкс Пике стало известно в конце прошло года. Тогда же компания опубликовала тизер спортпрототипа. Подробностей о машине пока нет. Известно лишь, что автомобиль оснастят инновационными аккумуляторами, которые в будущем могут появиться на серийных моделях марки.
В последний раз Volkswagen принимали участие в гонке на Пайкс Пике в 1987 году. Тогда компания выставила на старт двухмоторный 600-сильный Golf, однако автомобиль не смог закончить гонку, показав при этом хорошее время в начальной фазе заезда.
В 2017-м и 2016-м Роман Дюма победил на Пайс Пике, проехав 20-километровую трассу за 9 минут 5,332 секунды и 8 минут 51,445 секунды соответственно. Также он становился первым на этой гонке в 2014 году.
Абсолютный рекорд по подъему на гору Пайкс Пик в 2013 году установил Себастьен Леб. Девятикратный чемпион WRC проехал по трассе за рулем 875-сильного прототипа Peugeot 208 T16 за 8 минут 13,878 секунды.