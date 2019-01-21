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19:26

Компания Porsche показала ралли-кар на базе трекового 718 Cayman

Клиентские машины будут готовы к 2020 году

Компания Porsche подтвердила запуск в производство раллийного автомобиля, построенного на базе трекового купе 718 Cayman GT4 Clubsport. Новинка будет подготовлена в соответствии с регламентом FIA R-GT по мотивам концепта, за рулем которого французский гонщик Ромен Дюма открывал заезды ралли ADAC в Германии в 2018 году.
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Трековый спорткар 718 Cayman GT4 Clubsport оснащается 425-сильной «шестеркой» 3.8 и шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями, усиленным двухмассовым маховиком, задними механическим самоблоком и передней подвеской от гоночного купе 911 GT3 Cup. В топовой версии автомобиль имеет настраиваемую подвеску, пневмодомкраты и увеличенный бензобак.

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Первый заезд раллийного варианта этой машины состоялся на зимней трассе в ходе гонки GP Ice Race. Мероприятие прошло в австрийском Целль-ам-Зее 19-20 января, а за рулем первого экземпляра ралли-кара находился Рихард Литц. Сейчас он занимает третье место в мировом чемпионате FIA по гонкам на выносливость.

Клиентские ралли-кары будут готовы к сезону 2020 года.

Категория R-GT появилась восемь лет назад. Она была создана для того, чтобы «частники» и небольшие команды могли участвовать в ралли по относительно доступной цене. На машинах, омологированных в соответствии с требованиями класса, гонщики могут участвовать в чемпионате мира WRC, включая знаменитые этапы Монте-Карло и Корсики.

Сколько будет стоить ралли-кар, пока не уточняется. Трековый 718 Cayman GT4 Clubsport в топовой версии оценивается в 157 000 евро.

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