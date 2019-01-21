Компания Porsche показала ралли-кар на базе трекового 718 Cayman

Трековый спорткар 718 Cayman GT4 Clubsport оснащается 425-сильной «шестеркой» 3.8 и шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями, усиленным двухмассовым маховиком, задними механическим самоблоком и передней подвеской от гоночного купе 911 GT3 Cup. В топовой версии автомобиль имеет настраиваемую подвеску, пневмодомкраты и увеличенный бензобак.
Первый заезд раллийного варианта этой машины состоялся на зимней трассе в ходе гонки GP Ice Race. Мероприятие прошло в австрийском Целль-ам-Зее 19-20 января, а за рулем первого экземпляра ралли-кара находился Рихард Литц. Сейчас он занимает третье место в мировом чемпионате FIA по гонкам на выносливость.
Клиентские ралли-кары будут готовы к сезону 2020 года.
Категория R-GT появилась восемь лет назад. Она была создана для того, чтобы «частники» и небольшие команды могли участвовать в ралли по относительно доступной цене. На машинах, омологированных в соответствии с требованиями класса, гонщики могут участвовать в чемпионате мира WRC, включая знаменитые этапы Монте-Карло и Корсики.
Сколько будет стоить ралли-кар, пока не уточняется. Трековый 718 Cayman GT4 Clubsport в топовой версии оценивается в 157 000 евро.