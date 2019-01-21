Компания Porsche показала ралли-кар на базе трекового 718 Cayman

Первый заезд раллийного варианта этой машины состоялся на зимней трассе в ходе гонки GP Ice Race. Мероприятие прошло в австрийском Целль-ам-Зее 19-20 января, а за рулем первого экземпляра ралли-кара находился Рихард Литц. Сейчас он занимает третье место в мировом чемпионате FIA по гонкам на выносливость.

Клиентские ралли-кары будут готовы к сезону 2020 года.