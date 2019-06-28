Раскрыт дизайн первого серийного электромобиля Porsche

По словам главного дизайнера немецкого автопроизводителя Михаэля Мауэра, работа над этим проектом была «одной из самых захватывающих и в то же время сложных задач». В частности, трудность заключалась в пересмотре традиционной архитектуры электромобилей.

«Обычно из-за батарей в днище электромобили выше обычных машин с ДВС, – пояснил он. – С одной стороны, мы не могли пожертвовать габаритами и посадкой водителя и пассажира, а с другой – перенести аккумуляторы в другое место, так как центр тяжести должен быть как можно ниже. Поэтому нам пришлось придумать альтернативную схему». Проблема была решена с помощью дополнительного пространства для ног пассажиров – то, что Мауэр описал как «гараж для ног» («foot garages»).