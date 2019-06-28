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13:55

Раскрыт дизайн первого серийного электромобиля Porsche

Премьера «зеленого» спорткара запланирована на осень 2019 года

Компания Porsche опубликовала скетчи модели Taycan, которая станет первым автомобилем в линейке бренда с нулевым уровнем выбросов.
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По словам главного дизайнера немецкого автопроизводителя Михаэля Мауэра, работа над этим проектом была «одной из самых захватывающих и в то же время сложных задач». В частности, трудность заключалась в пересмотре традиционной архитектуры электромобилей.

«Обычно из-за батарей в днище электромобили выше обычных машин с ДВС, пояснил он. – С одной стороны, мы не могли пожертвовать габаритами и посадкой водителя и пассажира, а с другой перенести аккумуляторы в другое место, так как центр тяжести должен быть как можно ниже. Поэтому нам пришлось придумать альтернативную схему». Проблема была решена с помощью дополнительного пространства для ног пассажиров то, что Мауэр описал как «гараж для ног» («foot garages»).

У «Тайкана» есть несколько стилистических особенностей. Во-первых, это глубоко посаженная передняя оптика с особым рисунком, который в будущем появится и на других электрифицированных моделях Porsche. Во-вторых, электромобиль получил необычный селектор трансмиссии, который ранее засветился на видео. Суля по ролику, смена передач осуществляется с помощью сенсорной панели.

Taycan укомплектован 600-сильной электрической установкой, которая обеспечит спорткару разгон до «сотни» за 3,5 секунды, а до 200 километров в час – за 12 секунд. Запас хода электромобиля составляет 402 километра.

По предварительным оценкам, базовая версия модели с менее емким аккумулятором будет стоить около 100 000 евро (7,2 миллиона рублей по текущему курсу). В компании уверяют, что собрали уже более 20 000 предзаказов на спорткар, до премьеры которого осталось еще несколько месяцев.

Источник: Porsche
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