Компания Porsche выбрала спорткары с лучшим разгоном

Компания Porsche выбрала пять лучших моделей среди своих спортакров по показателю разгона с места до ста километров в час. Посвященное очередному «Топ-5» видео размещено на официальном канале автопроизводителя на YouTube.

В список спорткаров Porsche с лучшими динамическими показателями не попала ни одна модель, выпущенная до 2002 года. Самым ранним из спорткаров стало купе Carrera GT, производившееся с 2002 по 2006 годы.

Компания Porsche делает такие подборки на регулярной основе. Ранее автопроизводитель выбрал пять лучших моделей, оснащенных двигателями с воздушным охлаждением. Про эти автомобили рассказал заводской пилот компании, победитель «24 часов Ле-Мана» Патрик Лонг.

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