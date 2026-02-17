Последние секунды жизни школьника, попавшего в жесткое ДТП, сняли на видео

«Ночью 14 февраля в районе дома № 21 по ул. 60 лет Образования СССР нарядом Госавтоинспекции был замечен автомобиль Toyota Vista, который при виде полицейских увеличил скорость движения. Законное требование об остановке водитель иномарки также проигнорировал и попытался скрыться по ул. Славы в сторону ул. Енисейский тракт», – говорится в публикации.

По данным канала, во время погони водитель Toyota не справился с управлением и врезался в столб электроопоры. В результате произошедшего 17-летний пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали 18-летнего водителя иномарки.

Правоохранители установили, что автомобилист не имел водительского удостоверения, а также никогда не проходил соответствующего обучения. Машину 18-летний водитель взял у родителей. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит лишении свободы сроком на 12 лет.

