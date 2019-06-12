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10:00

Посмотрите на шпионские снимки салона нового Rolls-Royce Ghost

Ghost следующего поколения получит элементы дизайна от флагманского седана Phantom и внедорожника Cullinan

Rolls-Royce Ghost скоро сменит поколение, но существенных перемен в дизайне кузова едва ли стоит ожидать. Внутри – совсем другое дело. Новые шпионские снимки позволяют нам заглянуть в его интерьер и обнаружить там много нового.
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Грядущий Rolls-Royce Ghost нового поколения станет гораздо современнее, потому что седан Phantom и внедорожник Cullinan вполне ожидаемо поделятся с ним последними достижениями марки. Судя по опубликованным в Autoblog снимкам, комбинация приборов седана сохранит изящные хромированные ободки, но, согласно нынешним трендам, стрелки и шкалы превратятся в экран. Справа от него разметится большой дисплей информационно-развлекательной системы.

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Хотя Rolls-Royce постарался спрятать большую часть панели под тканевыми накидками, расположение вентиляционных отверстий и кнопок, а также общая архитектура центральной консоли заметно перекликается с дизайном как Cullinan, так и Phantom. И неспроста: новый Ghost тоже будет построен на новой модульной платформе, которую производитель называет «Архитектура роскоши». Под длинным капотом будет обновлённый 6,75-литровый битурбомотор V12.

Напомним, что Rolls-Royce выпустит 35 седанов Ghost особой серии, посвященной легендарному автомобилю с номером шасси «60551», также известному как Silver Ghost. Машина знаменита тем, что в 1907 году Чарльз Роллс и Клод Джонсон проехали на ней более 23 тысяч километров без единой поломки. Специально для спецверсии статуэтку «Дух экстаза», украшающую автомобили Rolls-Royce с 1911 года, выполнят из чистого серебра, а ее основу со вставкой из чеканной меди покроют золотым напылением.

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