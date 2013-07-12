Toyota выпустит трековую версию GT86 ограниченным тиражом

Компания Toyota рассматривает возможность запуска в производство концептуального трекового купе 86 TRD Griffon, построенного на базе GT86. Модель выйдет ограниченным тиражом. Об этом сообщает издание Autocar.

Прототип получил карбоновые кузовные элементы, более производительные по сравнению с GT86 тормозные механизмы, переделанное шасси и аэродинамический обвес, подготовленный специалистами заводского тюнинг-ателье Toyota – компании TRD.

Концептуальное трековое купе оснащено двухлитровым бензиновым мотором. В отличие от GT86, где его мощность составляет 200 лошадиных сил, на 86 TRD Griffon двигатель выдает, по некоторым данным, около 304 сил.

Также в Toyota не исключают варианта создания гоночной моносерии для 86 TRD Griffon. Это, как считают в компании, позволит позиционировать новинку как доступную модель для трек-дней.

Дебют 86 TRD Griffon состоялся на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Тизер модели для этого мероприятия японцы опубликовали на своей странице в социальной сети Facebook в начале июля. Первый показ прототипа прошел в январе на моторшоу в Токио.