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Опубликовано 12 июля 2013, 14:10
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Toyota выпустит трековую версию GT86 ограниченным тиражом

Для 86 TRD Griffon японцы планируют создать гоночную моносерию
Компания Toyota рассматривает возможность выпуска трекового купе 86 TRD Griffon ограниченным тиражом. Также производитель может запустить гоночную моносерию для "заряженной" версии двухдверки GT86.
Toyota 86 TRD Griffon
Toyota 86 TRD Griffon
© Toyota (GB) PLC
Александр Мирошкин

Компания Toyota рассматривает возможность запуска в производство концептуального трекового купе 86 TRD Griffon, построенного на базе GT86. Модель выйдет ограниченным тиражом. Об этом сообщает издание Autocar.

Прототип получил карбоновые кузовные элементы, более производительные по сравнению с GT86 тормозные механизмы, переделанное шасси и аэродинамический обвес, подготовленный специалистами заводского тюнинг-ателье Toyota – компании TRD.

Концептуальное трековое купе оснащено двухлитровым бензиновым мотором. В отличие от GT86, где его мощность составляет 200 лошадиных сил, на 86 TRD Griffon двигатель выдает, по некоторым данным, около 304 сил.

Также в Toyota не исключают варианта создания гоночной моносерии для 86 TRD Griffon. Это, как считают в компании, позволит позиционировать новинку как доступную модель для трек-дней.

Дебют 86 TRD Griffon состоялся на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Тизер модели для этого мероприятия японцы опубликовали на своей странице в социальной сети Facebook в начале июля. Первый показ прототипа прошел в январе на моторшоу в Токио.

Источник:Autocar
Автор:Александр Мирошкин
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#GT 86
#GR86