Поставщик Tesla в РФ обманул покупателей на сотни миллионов рублей

Клиенты компании Moscow Tesla Club, которая 13 лет продаёт американские «Теслы» и другие люксовые автомобили, остались без машин. Некоторые из них заключили договоры и оплатили футуристичные Tesla Cybertruck по цене 34 миллиона рублей за штуку, но так и не дождались поставок из США. По словам покупателей, с начала апреля офис поставщика не работает, звонки игнорируются, а досудебные претензии остаются без ответа.

Последние несколько лет Moscow Tesla Club находится в кризисном состоянии. Санкции усложнили доставку американских машин в РФ, и продажи упали. Ежегодно российские клиенты покупали около 100 электромобилей, но этих объёмов не хватало, чтобы окупить все издержки на транспортировку и прочие нужды. Сейчас компания фигурирует в двух судебных процессах — с неё требуют около 15 млн рублей. Работники же реализуют неликвидные авто за несколько миллионов рублей в тематических чатах любителей Tesla.

