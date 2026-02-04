Потеснить «Тойоту»: Geely хочет стать мировым лидером по продажам авто

К 2030 году объём реализации концерна за пределами Китая достигнет 1,95 млн автомобилей — 30% общего плана продаж. Ключевым элементом глобального развития компании является повышение стандартов послепродажного обслуживания.

Чтобы понимать амбиции китайского холдинга, стоит оценить масштабы продаж глобальных концернов. Так, по итогам 2025 года отгрузки «Фольксвагенов» (включая Audi, Porsche и проч.) опустились ниже психологической отметки, составив 8 983 900 экземпляров.

Концерн Toyota также опубликовал данные по глобальным продажам автомобилей за 2025-й. Так, дилеры передали клиентам 11,3 млн автомобилей всех марок, включая Toyota, Lexus, Daihatsu и Hino. Под маркой Hino потребителям доступны грузовики и автобусы.