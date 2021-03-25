Появились фотографии вертикального планшета в обновленной Lada Vesta

АвтоВАЗ продолжает дорожные испытания обновленной Lada Vesta в кузове седан и универсал. На новых шпионских фотографиях хорошо заметен планшет, установленный по центру передней панели обоих автомобилей, при этом на Vesta SW Cross он закрыт камуфляжной пленкой, а на седане обошлись без маскировки.
По предварительным данным, планшет предложат для автомобилей в максимальной комплектации, а более простым версиям положен обычный экран мультимедийной системы с «Яндекс.Авто». Также рестайлинговой Vesta обещаны блок климат-контроля с тремя шайбами и подсветкой и новая конфигурация приборной панели с экраном бортового компьютера, расположенным между «колодцами» спидометра и тахометра. Однако эти элементы пока сфотографировать не удалось.
Avtograd news / vk.com
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Что же касается изменений в экстерьере, то обновленная Vesta получит зауженную переднюю оптику, новые бамперы (в передний интегрировали датчики парковки), противотуманные фары прямоугольной формы, модернизированные задние фонари и форсунки стеклоомывателя, которые перенесли с капота на пластиковое жабо.
Ранее сообщалось, что в 2021 году обновленная Vesta в продажу не поступит: в лучшем случае дебют рестайлинговой модели состоится в конце нынешнего года, а отгрузка автомобилей дилерам начнется в 2022 году.