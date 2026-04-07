Появились первые фотографии нового внедорожника Haval HX

Haval HX — большой кроссовер с тремя рядами сидений, построенный на модульной архитектуре GWM One, которая поддерживает пять типов силовых установок: ДВС, гибрид (HEV), подключаемый гибрид (PHEV), чисто электрический (BEV) и на водородных топливных элементах (FCEV).

Haval HX выглядит угловатым кроссовером с плоской линией крыши, традиционными дверными ручками и многоспицевыми хромированными колёсными дисками.

Передняя часть получила крупные прямоугольные фары, узкую решётку радиатора и широкий воздухозаборник. Также в оснащении — расширенные колёсные арки, лидар на крыше и пластиковый обвес по нижней части кузова. Сзади — распашная дверь с полноразмерным запасным колесом. Задняя подвеска — многорычажная независимая.

Точные характеристики Haval HX пока не раскрываются, но модель позиционируется как флагман бренда. Новинка получила современную систему помощи водителю. Она поддерживает функции автопилота и автоматической парковки.

Архитектура GWM One, на которой построен HX, уже знакома по недавно вышедшему флагманскому кроссоверу Wey V9X. У последнего — 2-литровый турбодвигатель на 235 л.с. в паре с двумя электромоторами, 800-вольтовая система и электромотор на задней оси мощностью 402 л.с. Всё это даёт основания полагать, что Haval HX получит аналогичную установку.

Учитывая, что Haval — глобальный бренд GWM, представленный в ЮАР, Австралии и других странах, высока вероятность, что новый HX станет мировым флагманом и появится за пределами Китая.

