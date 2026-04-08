Появились первые изображения глобальной модели Geely Galaxy A7 EV

Электрическая модификация присоединится к существующей подзаряжаемой гибридной версии, которая сейчас стоит от 89,8 тыс. юаней (примерно 1 млн рублей по текущему курсу).

Автомобиль получил закрытую решетку радиатора. Зарядный порт расположен на правом переднем крыле. Габариты седана составляют 4935 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1500 мм в высоту при колесной базе 2845 мм.

Интерьер, судя по официальным снимкам, во многом повторяет гибридную версию. Ожидается, что A7 EV получит 10,2-дюймовую цифровую приборную панель и центральный «тачскрин» диагональю 14,6 или 15,4 дюйма. Седан станет первой моделью Geely с интеллектуальной системой Galaxy Flyme Auto, которая поддерживает режим виджетов и голосовое управление. Из беспроводных интерфейсов заявлены HiCar, Flyme Link, ICCOA и Apple CarPlay.

Среди опций заявлены аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками, беспроводная зарядка телефона мощностью 50 Вт, двухзонный климат-контроль и 256-цветная атмосферная подсветка.

Техническая начинка A7 EV включает электромотор мощностью 160 кВт (215 л.с.) и литий-железо-фосфатные батареи. Доступны два варианта емкости: 49,52 кВт·ч и 58,05 кВт·ч, которые обеспечивают запас хода в 470 и 550 км. соответственно.

