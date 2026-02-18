Появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД

«Сгорел автомобиль», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на проезжей части горит машина, при этом пламя охватило транспорт полностью. Далее на записи заметно, что на место прибыли экстренные службы, которые ликвидируют возгорание.

Инцидент произошел на внутренней стороне дороги. По данным департамента, в настоящее время движение транспорта в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

