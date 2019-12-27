«Русский Prado» получит функцию как у Aurus

Ранее Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) публиковал и другие детали для отечественного внедорожника – например, фары, элементы консоли, экран мультимедийной системы и центральный тоннель. Тогда же выяснилось, что «русскому Прадо» полагаются подогрев всех сидений, парктроник, система помощи при спуске и «внедорожный» режим. Для последнего предусмотрена клавиша с надписью Off Road.
«Русский Prado», как его окрестил руководитель компании Sollers Вадим Швецов, будет построен на платформе «класса Toyota Land Cruiser» и получит турбированный двигатель мощностью 180 лошадиных сил от Заволжского моторного завода.
На днях генеральный директор УАЗа Адиль Ширинов, что цена автомобиля будет «адекватной», примерно на пять-восемь процентов выше стоимости модели Patriot. Ранее сообщалось, что за новинку от УАЗа придется заплатить примерно 1,5 миллиона рублей. Для сравнения, «Патриот» можно купить 765 тысяч рублей.