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16:18

«Русский Prado» получит функцию как у Aurus

Для внедорожника запатентовали кнопку электромеханического стояночного тормоза

© ФИПС
Лиза Будрина
В базе Роспатента обнаружили изображение клавиши кнопочного ручника для новой модели УАЗа, получившей неофициальное название «русский Prado». Рядом с кнопкой стояночного тормоза расположена еще одна, которая нужна для предотвращения отката на склоне. Среди всех серийных российских автомобилей подобная функция есть только у моделей Aurus.

Ранее Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) публиковал и другие детали для отечественного внедорожника – например, фары, элементы консоли, экран мультимедийной системы и центральный тоннель. Тогда же выяснилось, что «русскому Прадо» полагаются подогрев всех сидений, парктроник, система помощи при спуске и «внедорожный» режим. Для последнего предусмотрена клавиша с надписью Off Road.

«Русский Prado», как его окрестил руководитель компании Sollers Вадим Швецов, будет построен на платформе «класса Toyota Land Cruiser» и получит турбированный двигатель мощностью 180 лошадиных сил от Заволжского моторного завода.

На днях генеральный директор УАЗа Адиль Ширинов, что цена автомобиля будет «адекватной», примерно на пять-восемь процентов выше стоимости модели Patriot. Ранее сообщалось, что за новинку от УАЗа придется заплатить примерно 1,5 миллиона рублей. Для сравнения, «Патриот» можно купить 765 тысяч рублей.

Источник: ФИПС