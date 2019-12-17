Интерьер «русского Prado» от УАЗа: новые изображения

На основе изображений можно сделать вывод, что модель получит подогрев передних кресел, руля и лобового стекла, предпусковой подогреватель, парктроник, систему помощи при спуске и «внедорожный» режим – для него предусмотрена клавиша с надписью Off Road. Также имеется «шайба» для управления полным приводом.
Роспатент
Судя по кнопкам, предусмотренным для пассажиров второго ряда, они смогут управлять системой вентиляции и двухуровневого подогрева заднего дивана.
Роспатент
Осенью в базе Роспатента обнаружили изображения с другими элементами салона «русского Prado». В частности, с сенсорным экраном мультимедийной системы, который, видимо, будет возвышаться над центральной консолью. По обе стороны от дисплея имеются по четыре клавиши и по одной шайбе.
Во втором документе были изображения центрального тоннеля с селектором «автомата», парой подстаканников и прямоугольной нишей под смартфон.
Фото: Роспатент
По сути «русский Prado» представляет собой глубоко модернизированный UAZ Patriot, в основу которого ляжет платформа «класса Toyota Land Cruiser Prado». В ноябре сообщалось, что внедорожник получит отечественный двигатель разработки Заволжского моторного завода (ЗМЗ): турбомотор мощностью 180 лошадиных сил.
По предварительным данным, такой автомобиль будет стоить примерно 1,5 миллиона рублей.
Пока же УАЗ ставит на внедорожники Patriot мотор ZMZ Pro объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Ранее в продажу поступила модификация модели с автоматической коробкой.
По данным «Мотора», за 11 месяцев 2019 года УАЗ реализовал в России 33,9 тысячи автомобилей, в том числе 12,7 тысячи экземпляров Patriot.