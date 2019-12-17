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16:39

Интерьер «русского Prado» от УАЗа: новые изображения

Выяснилось, как будут выглядеть некоторые элементы салона новой модели Ульяновского автозавода

УАЗ Patriot нынешнего поколения © УАЗ
Лиза Будрина
В открытой базе патентов Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появился документ, в котором содержатся изображения центральной консоли и панели управления подогревом кресел для пассажиров второго ряда. Предположительно, они предназначены для нового кроссовера УАЗ, который неофициально называют «русским Prado».

На основе изображений можно сделать вывод, что модель получит подогрев передних кресел, руля и лобового стекла, предпусковой подогреватель, парктроник, систему помощи при спуске и «внедорожный» режим – для него предусмотрена клавиша с надписью Off Road. Также имеется «шайба» для управления полным приводом.

Роспатент

Судя по кнопкам, предусмотренным для пассажиров второго ряда, они смогут управлять системой вентиляции и двухуровневого подогрева заднего дивана.

Роспатент

Осенью в базе Роспатента обнаружили изображения с другими элементами салона «русского Prado». В частности, с сенсорным экраном мультимедийной системы, который, видимо, будет возвышаться над центральной консолью. По обе стороны от дисплея имеются по четыре клавиши и по одной шайбе.

Во втором документе были изображения центрального тоннеля с селектором «автомата», парой подстаканников и прямоугольной нишей под смартфон.

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Фото: Роспатент

По сути «русский Prado» представляет собой глубоко модернизированный UAZ Patriot, в основу которого ляжет платформа «класса Toyota Land Cruiser Prado». В ноябре сообщалось, что внедорожник получит отечественный двигатель разработки Заволжского моторного завода (ЗМЗ): турбомотор мощностью 180 лошадиных сил.

По предварительным данным, такой автомобиль будет стоить примерно 1,5 миллиона рублей.

Пока же УАЗ ставит на внедорожники Patriot мотор ZMZ Pro объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Ранее в продажу поступила модификация модели с автоматической коробкой.

По данным «Мотора», за 11 месяцев 2019 года УАЗ реализовал в России 33,9 тысячи автомобилей, в том числе 12,7 тысячи экземпляров Patriot.