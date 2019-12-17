Интерьер «русского Prado» от УАЗа: новые изображения

Осенью в базе Роспатента обнаружили изображения с другими элементами салона «русского Prado». В частности, с сенсорным экраном мультимедийной системы, который, видимо, будет возвышаться над центральной консолью. По обе стороны от дисплея имеются по четыре клавиши и по одной шайбе.

Во втором документе были изображения центрального тоннеля с селектором «автомата», парой подстаканников и прямоугольной нишей под смартфон.