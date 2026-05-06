Правильная фотофиксация ДТП увеличит компенсацию по ОСАГО в 4 раза

Если обстоятельства ДТП были зафиксированы через специальное приложение без разногласий, то максимальный лимит возмещения по ОСАГО будет равен 400 тыс. рублей, уточняет Уфимцев.

Если фотофиксация была выполнена, но между участниками аварии имеются разногласия, то пострадавший получит не более 200 тыс. рублей компенсационных выплат.

Когда последствия ДТП не снимали на фото, но между частниками отсутствуют разногласия, максимальный размер компенсации составит 100 тысяч рублей (ст. 11.1 Закона об ОСАГО).

«Фотофиксация обязательна, когда фиксируете последствия аварии без участия ГАИ и у вас есть разногласия, в этом случае без фото страховой выплаты не будет», — напомнил президент РСА.

Важно, что выполнить фотофиксацию ДТП с помощью мобильного приложения и отправить данные в информационную систему водитель должен в течение 60 минут с момента аварии.

