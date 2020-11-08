13:23

Подсчитано, насколько подорожали автомобили в России за пять лет

По данным аналитиков, цены выросли на 40 процентов

Дилерский центр Jaguar Land Rover © Jaguar Land Rover
Лиза Будрина
Аналитики «Автостата» подсчитали, как изменилась средневзвешенная цена нового автомобиля в России: если в 2015 году средняя стоимость машины составляла 1,2 миллиона рублей, то в 2020-м она выросла до 1 646 000 рублей. Таким образом, за пять лет автомобили в среднем подорожали на 40 процентов.

Если разделять отечественные машины и иномарки, то пять лет назад первую можно было купить в среднем за 550 тысяч рублей, а вторую за 1 362 000 рублей. В 2020 года ситуация изменилась: средневзвешенная цена модели российского бренда составляет 700 тысяч рублей, а зарубежного 1 962 000 рублей, то есть они подорожали на 37 процентов и 44 процента соответственно. Эксперты также сравнили средневзвешенные цены в первой половине 2020 года с тем же периодом 2019 года: они увеличились на 8,9 процентов или на 136 тысяч рублей.

Аналитики называют несколько причин роста средней цены на новый автомобиль. Во-первых, на стоимости сказалась девальвация рубля по отношению к основными мировым валютам, во-вторых, рост НДС, а также повышение утилизационного сбора и инфляция.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за семь месяцев 2020 года в России продали 742 681 новый легковой и лёгкий коммерческий автомобиль. Это на 19,3 процента меньше, чем за январь-июль 2019 года. При этом во второй летний месяц рынок впервые с начала года показал значительной рост на 6,8 процента, до 141 924 реализованных экземпляров.

Источник: Автостат