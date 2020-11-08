Подсчитано, насколько подорожали автомобили в России за пять лет

Если разделять отечественные машины и иномарки, то пять лет назад первую можно было купить в среднем за 550 тысяч рублей, а вторую – за 1 362 000 рублей. В 2020 года ситуация изменилась: средневзвешенная цена модели российского бренда составляет 700 тысяч рублей, а зарубежного – 1 962 000 рублей, то есть они подорожали на 37 процентов и 44 процента соответственно. Эксперты также сравнили средневзвешенные цены в первой половине 2020 года с тем же периодом 2019 года: они увеличились на 8,9 процентов или на 136 тысяч рублей.

Аналитики называют несколько причин роста средней цены на новый автомобиль. Во-первых, на стоимости сказалась девальвация рубля по отношению к основными мировым валютам, во-вторых, рост НДС, а также повышение утилизационного сбора и инфляция.